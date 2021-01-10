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10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе при проведении снегоуборочных работ повредили газопровод. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"9 января в 12.25 в МЧС поступило сообщение о повреждении подземного газопровода диаметром 114 мм без последующего горения при проведении снегоуборочных работ по ул.Полевой, 7 в деревне Красное Молодечненского района Минской области. Аварийной бригадой ПУ "Молодечногаз" на поврежденный участок газопровода устанавливался временный бандаж", - рассказали в пресс-службе.
Потребители от газоснабжения не отключались (снижалось давление в системе). В 22.10 поврежденный участок газопровода заменен. Давление в системе восстановлено.-0-