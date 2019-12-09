9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе продолжаются вишинг-атаки на пользователей банковских карт, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

По словам официального представителя УВД облисполкома Надежды Команденко, за несколько минут разговора с лжесотрудницей банка 50-летняя жительница Молодечненского района потеряла примерно Br3 тыс. Деньги женщина копила на поездку в санаторий. Пострадавшая призналась, что слышала о подобной схеме, но уж больно убедительна была мошенница.

Инцидент произошел 4 декабря около 19.00. Женщине якобы позвонили из АСБ "Беларусбанк". На другом конце провода девушка сообщила, что от имени потерпевшей поступила онлайн-заявка на кредит в размере свыше Br2 тыс. Поначалу разговор с неизвестной не складывался, поскольку женщина не пользовалась услугами этого банка. Но звонок повторился: оказалось, проблемы возникли и с той банковской картой, которая на руках у заявительницы.

Как отметила женщина, диалог был очень грамотно выстроен. Мошенница рассказала, что кругом аферисты и поэтому нужно незамедлительно поставить двойную защиту. "Обеспокоенная женщина тут же согласилась на предложение банка и продиктовала цифры, которые пришли ей в СМС-сообщении, мол, новый пароль карточки. Следующее уведомление уже было о списании более Br2800", - рассказала Надежда Команденко.

В Молодечненском районе за последние три дня шесть пострадавших. "Суммы ущерба варьируются от 240 до нескольких тысяч рублей. Многие лишились зарплаты, а некоторым владельцам карт рассрочки придется выплачивать большой долг и погашать проценты", - добавила официальный представитель УВД.

По каждому факту сотрудники группы по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Молодечненского РОВД проводят проверку. Установлено, что в большинстве случаев следы злоумышленников ведут в другие государства.

Правоохранители в очередной раз напоминают, что реквизиты банковской карты, написанные с лицевой стороны, и числа, расположенные сзади, или те, которые приходят в СМС, категорически запрещено сообщать третьим лицам. В случае подозрительных операций необходимо лично обратиться в отделение банка либо связаться со специалистами контакт-центра по номерам, указанным на официальном сайте финансового учреждения.-0-