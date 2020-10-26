В Молодечненском районе произошел взрыв бытового газа

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства взрыва бытового газа в Молодечненском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.

"Сегодня утром в МЧС поступило сообщение о взрыве бытового газа в одной из деревень Молодечненского района. В ходе ликвидации последствий спасателями обнаружено тело 80-летнего мужчины. Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - рассказали в СК.

Как дополнили в Минском областном управлении МЧС, инцидент произошел в 8.17 в деревне Загорское. От взрыва произошло разрушение одноэтажного кирпичного здания летней кухни, под обрушившимися строительными конструкциями оказался мужчина 1939 года рождения. "Около 8.10 он направился в летнюю кухню, через несколько минут произошел взрыв. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента извлекли из-под строительных конструкций тело погибшего", - отметили в МЧС.

Причина взрыва устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов.-0-