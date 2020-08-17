В Молодечненском районе раскрыто жестокое убийство женщины

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли жестокое убийство 64-летней женщины. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Утром 14 августа в деревне Малашки Молодечненского района был обнаружен труп женщины. Об этом на линию 102 в районный отдел милиции сообщил зять умершей, 38-летний житель столицы. На место происшествия незамедлительно выбыла следственно-оперативная группа. Прибывшие по адресу правоохранители на приусадебном участке обнаружили тело 64-летней женщины с признаками насильственной смерти. Труп находился в закопанной в землю бочке. Во дворе частного дома на траве были зафиксированы многочисленные следы крови, а также вырванные клоки женских волос", - рассказали в УВД.

Сыщики установили, что к убийству женщины причастен ее зять. Накануне вечером родственники устроили семейное застолье с распитием алкоголя. Во время посиделки между зятем и тещей внезапно возник конфликт, поводом для которого послужили два разных взгляда на воспитание 16-летней падчерицы. Мужчина не стал долго подбирать слова, а решил доказать свою правду кулаками. В пылу выяснения отношений разъяренный собутыльник руками и ногами избивал женщину, тягал ее за волосы по двору. Зять нанес около 15 ударов по голове и различным частям тела своей теще. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Чтобы скрыть следы преступления, бездыханное тело злоумышленник затолкал в бочку, отрубив у женщины стопу левой ноги. Предположительно, орудием такого жесткого поступка стал один из висящих в сарае топоров. После пьяный мужчина ушел спать.

Подозреваемый признался, что обстоятельства того рокового вечера помнит смутно, был слишком пьян. Да и утром перед тем, как позвонить в милицию, мужчина успел опохмелиться. На момент задержания на месте преступления он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, как показало медосвидетельствование - 2,4 промилле.

Мужчина водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК "Убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-

Фото ГКСЭ