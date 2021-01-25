25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе сгорело 70 т соломы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"24 января в 23.04 спасателям поступило сообщение о пожаре соломы в рулонах под металлическим навесом (12х60 м, 1980 года постройки) на территории ЧСУП "Хожовоагро-2009" в Молодечненском районе Минской области. В результате пожара уничтожены 70 т соломы в рулонах, повреждена шиферная кровля на площади 180 кв.м. Работниками МЧС и хозяйства спасены 80 т соломы в рулонах", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. -0-