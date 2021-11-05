В Молодечненском районе школьник потратил Br1,2 тыс. c карт родителей на мобильную игру

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе 12-летний школьник потратил родительские деньги на мобильную игру. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Жители Молодечненского района столкнулись с пропажей суммы денег со своих банковских карт. По подсчетам 57-летнего мужчины, со счета было списано порядка Br600, такой же суммы не хватало на карте и у его жены. Исчезновение денег они заметили, когда на кассе возникла проблема: на обоих счетах оказалось недостаточно средств для оплаты покупки. Глава семьи обратился в банк: специалист банка объяснил ему, что деньги с карт были списаны в иностранной валюте на игровом сервисе. Заблокировав карту, потерпевшие отправились в правоохранительные органы", - рассказали в УВД.

Оперативники по противодействию киберпреступности установили, что "похитителем" оказался их собственный сын, потративший все родительские деньги на популярную мобильную игру. 12-летний геймер израсходовал деньги на покупки игрового имущества и виртуальной валюты, часть денег потратил на донаты.

Как выяснилось, доступ к карт-счетам родителей мальчик получил около двух месяцев назад. Тогда по просьбе сына они сообщили ему реквизиты двух пластиковых карт, чтобы тот купил игровую валюту на сумму $5. Таким образом, после ввода данных геймер привязал к своему аккаунту на игровом онлайн-сервисе родительские карточки. А на днях во время игры всплыли выгодные акции со скидками на покупку скинов, амуниции и игровой валюты. Ребенок решил не упускать шанс - он несколько дней совершал микротранзакции с помощью привязанных банковских карт, закупая виртуальные внутриигровые ценности и не считая даже, сколько им потрачено. Каждая такая покупка обходилась родителям от $5 до $50.

Юный геймер раскаялся перед родителями. Мальчик не будет привлечен к уголовной ответственности в силу возраста - он не достиг 14 лет. Такие действия могут быть квалифицированы правоохранителями как хищение имущества путем модификации компьютерной информации.-0-