В Молодечненском районе сын избил престарелую мать - возбуждено уголовное дело

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе сын избил престарелую мать - прокуратура возбудила уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома."О случившемся милиции стало известно от медиков скорой помощи: с травмами головы 79-летнюю пенсионерку доставили в больницу. Пожилая женщина рассказала, что удары нанес ее сын", - рассказали в ведомстве.В агрогородке Городок пенсионерка живет с 53-летним сыном. По имеющейся информации, в тот день мужчина пришел домой пьяным. Мать попеняла ему на разгульный образ жизни. Женщина осуждала сына за то, что он, вернувшись из ЛТП, не пытался наладить нормальную жизнь и устроиться на работу. Разбушевавшийся мужчина несколько раз ударил престарелую мать по голове.По словам пострадавшей, из раны начала течь кровь, ей удалось сбежать и обратиться к соседке, которая оказала первую помощь и вызвала бригаду медиков. "Прибывшие по адресу врачи осмотрели пенсионерку и выяснили, что произошло. У потерпевшей диагностировали ушибленную рану головы и подкожную гематому теменной области, относящиеся к категории легких телесных повреждений по признаку кратковременного расстройства здоровья", - отметили в УВД."Престарелая мать не хочет за этот поступок привлекать сына к ответственности. Однако конфликт между ними был далеко не первым: ранее женщина частенько обращалась за помощью в милицию. К слову, за плечами у местного жителя не одна судимость, в том числе за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения", - подчеркнули в ведомстве.По материалам проверки районного отдела внутренних дел прокуратура Молодечненского района возбудила уголовное дело по ст.153 УК (умышленное причинение легкого телесного повреждения). Статья предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до года, или арест. "Стоит отметить, что примириться сторонам в суде по возбужденному прокурором уголовному делу уже не получится", - добавили в УВД.-0-