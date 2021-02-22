В Молодечненском районе выявили крупное самогонное производство

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе выявили крупнейший в Минской области самогонный аппарат. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"В ходе рейдовых мероприятий сотрудники милиции обнаружили в деревне Схолино Молодечненского района крупное самогонное производство. Алкогольный цех 47-летний местный житель разместил в просторном сарае площадью более 100 кв.м на территории собственного земельного участка. Мини-завод был оборудован на окраине деревни, вдали от посторонних глаз. Правоохранители застали бутлегера прямо за работой - перед приездом милиции мужчина уже успел выгнать немного спиртного", - рассказали в УВД.

В хозяйственной постройке стояло необходимое оборудование для производства крепкого алкогольного напитка: котел, бражник, холодильник и два сухопарника. В 27 полимерных емкостях бродило чуть более 20 т браги. Кроме того, в ходе осмотра помещения была обнаружена канистра, в которой находилось 30 л уже готового самогона.

Крупный по своим габаритам аппарат позволял изготавливать за короткое время большие объемы спиртосодержащей жидкости. Здесь же были обнаружены десятки мешков с мукой и несколько ящиков с дрожжами. Такие запасы дают основания полагать, что подпольное производство самогона было поставлено на широкую ногу. Сам коммерсант пояснил, что варил для себя, мол, готовился к некоему торжеству, а ингредиенты хранил для кормления домашнего скота.

С помощью тяжелой техники аппарат был демонтирован и вывезен в пункт приема металлолома. Тонны браги и канистру самогона стражи порядка изъяли, образцы спиртосодержащей жидкости направлены на экспертизу. По её результатам будет принято правовое решение.

За хранение самогонного аппарата, изготовление крепких алкогольных напитков и полуфабрикатов "бизнесмену" грозит штраф по нескольким протоколам. К слову, безработный мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Сотрудники Молодечненского РОВД продолжают на территории района рейдовые мероприятия по выявлению любителей незаконного промысла и мини-заводов по выпуску спиртного.-0-