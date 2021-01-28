В Молодечненском районе за один вечер в двух ДТП пострадали дети

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За один вечер в Молодечненском районе в двух ДТП пострадали дети. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

27 января около 7 вечера 48-летняя жительница Молодечненского района, управляя автомобилем "Сузуки Балено", на 2-м км автодороги Лебедево - Крево в черте деревни Грудки неправильно выбрала скорость движения, не учла погодные и дорожные условия, не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с автомобилем "Мерседес Бенц". В результате ДТП женщина-водитель автомобиля "Сузуки" и находившийся в машине 10-летний сын получили травмы различной степени тяжести и доставлены в медучреждение. Установлено, что ребенок находился на заднем сиденье автомобиля и не был пристегнут ремнем безопасности.

Аналогичная ситуация произошла на 1-м км автодороги Олехновичи - Радошковичи в черте городского поселка Радошковичи. В результате ДТП 5-месячный ребенок, находившийся в автомобиле "Фольксваген Пассат", получил серьезные травмы и госпитализирован. Установлено, что ребенок находился на руках у матери на заднем сиденье автомобиля.

Госавтоинспекция Минской области напоминает, что жизнь ребенка в салоне автомашины целиком и полностью зависит от водителя. К сожалению, пренебрежение родителями элементарными мерами безопасности не только для них, но и для ребенка может закончиться очень трагично. Особенно если при движении автомашины ребенок находится на руках. "При столкновении или резком торможении вес пассажира возрастает в несколько раз, и удержать ребенка от резкого удара практически невозможно. Доказано, что ничего лучше специальных удерживающих средств для перевозки детей не оберегает их в момент столкновения. Отправляясь в путешествие на машине, приучайте ребенка занимать свое место в детском кресле, он быстро к этому привыкнет и другое место ему самому скоро будет не по душе. При этом сами пристегивайтесь ремнем безопасности, что также послужит для ребенка хорошим примером", - рассказали в ГАИ.-0-