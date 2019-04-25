25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе задержали серийных дачных воров, они в том числе украли с одного из участков топливный бак от самолета МиГ-21. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Поздним вечером сотрудники уголовного розыска Молодечненского РОВД возвращались из агрогородка Олехновичи. У железнодорожной станции Лоси внимание сыщиков привлекли два идущих человека. Один из них нес на спине мешок, у второго в руках была большая сумка, - рассказали в УВД. - Оперативники припарковались и пошли следом за подозрительной компанией. Поняв, что их преследуют, те бросили свой багаж и начали бежать. При этом в руках у них были топоры. Беглецы были задержаны и доставлены для дальнейших разбирательств в РОВД. Оба были нетрезвыми".

Выяснилось, что двое мужчин - безработные жители деревни Лоси - шли с очередной дачной кражи. Они обнесли три дома в одном из садовых товариществ вблизи своей деревни. Забирали в первую очередь посуду, металлические изделия. Похищенное планировали сдать в пункт приема металлов, а деньги потратить на спиртное.

"Установлено, что задержанные причастны к серии краж из домов не одного садового товарищества. В деревне Бояры они с подворья унесли металлические трубы, а в деревне Татарщизна - топливный бак от самолета МиГ-21 на 100 л, который хозяин приспособил для полива огорода", - проинформировали в УВД.

Мужчины причастны как минимум к пяти фактам хищений имущества - везде либо разбивали окно в доме, или срывали навесной замок.

Занимались кражами и поодиночке. Один из фигурантов подозревается в краже алюминиевых листов со двора дачного дома вблизи Татарщизны. По словам злоумышленника, вывозил он их на санках. Оба сельчанина ранее судимы.

Подозреваемые признались в содеянном. В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по ст.205 УК (кража).-0-

Фото УВД Миноблисполкома