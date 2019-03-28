В Молодечно 17-летний парень катал девушку на угнанном BMW

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно сотрудники милиции задержали 17-летнего парня, который на чужой машине катал девушку. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

Сотрудники Госавтоинспекции в ночь с 22 на 23 марта остановили в Молодечно автомобиль BMW 520. За рулем был 17-летний местный житель. Документов на авто и водительского удостоверения у него не было.

Выяснилось, что несовершеннолетний подрабатывает на одной из станций техобслуживания в пригороде Молодечно. "Около 22.30 он взял ключи от BMW клиента СТО - 35-летнего жителя г.п.Белыничи Могилевской области. Парень объяснил сотрудникам милиции мотивы своего поступка тем, что хотел покататься по ночному городу, - рассказала Юлия Крук. - Когда автомобиль остановили, в машине находилась девушка".

Фото Молодечненского РОВД

По данному факту правоохранители усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 214 УК (угон транспортного средства или маломерного судна). Мера пресечения для нарушителя не избиралась. Как отметили в инспекции по делам несовершеннолетних Молодечненского РОВД, ранее с ним проводилась профилактическая работа в связи с правонарушением по ст. 17.3 КоАП (распитие алкогольных напитков в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения). Однако он встал на путь исправления и больше не находился под надзором сотрудников ИДН.-0-