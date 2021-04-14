14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно автомобиль на пешеходном переходе сбил 8-летнюю девочку. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"Сегодня около 12.00 в Молодечно 46-летний местный житель, двигаясь на автомобиле "Ситроен" по ул. Космонавтов, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 8-летнюю девочку. Ребенок с травмами госпитализирован", - рассказали правоохранители.

По факту ДТП проводится проверка. На месте происшествия работали сотрудники ГАИ.

"Уважаемые водители транспортных средств, при приближении к пешеходным переходам необходимо быть предельно внимательными, снизить скорость и уступить дорогу пешеходу. Следует помнить, что действия детей на дороге бывают непредсказуемыми. Подъезжая к пешеходному переходу, всегда будьте готовы остановиться. Заранее притормаживайте. Уважаемые пешеходы, убедитесь в безопасности своего выхода на пешеходный переход. Будьте уверены в том, что вас пропускает водитель. Напомните это простое правило своим детям", - отметили в УВД.-0-