В Молодечно девушка похитила из тира страйкбольное оружие

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно задержана похитительница пневматического оружия. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На линию 102 в Молодечненский РОВД обратилась владелица одного из местных тиров в городском парке культуры и отдыха. По ее словам, из торговой палатки исчезли пневматические приводы, упаковка резиновых пуль и мягкая игрушка. Пропажу утром заметил работник тира, который пришел открыть точку и недосчитался 4 страйкбольных автоматов", - рассказали в УВД.

Прибывшие на место правоохранители установили, что злоумышленник проник внутрь тира, повредив крепление тента. На руку оперативникам сыграл тот факт, что место инцидента попало в поле камер наружного видеонаблюдения, установленных на фасадах рядом стоящего увеселительного заведения и соседнего торгового киоска. Вероятно, сам похититель даже не подозревал, что его противоправные действия будут зафиксированы на видео.

Тщательно изучив видеозаписи, милиционеры пришли к выводу, что под капюшоном толстовки скрывалась девушка - ее выдавали походка, манеры поведения и женские вещи. На кадрах было видно, что ночью злоумышленница несколько раз подходила к тиру и, освещая для себя вход фонариком, забиралась внутрь палатки. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлена личность подозреваемой - ею оказалась 18-летняя уроженка Старых Дорог, учащаяся 1-го курса одного из колледжей в Молодечно.

"Как выяснилось, один из похищенных макетов автомата уже успел "засветиться" в руках у фигурантки. Днем ранее в милицию от очевидцев поступило сообщение, что недалеко от торгового центра подозрительная неизвестная ходит с предметом, похожим на автомат. К объекту незамедлительно прибыли правоохранители, которые задержали девушку и доставили для разбирательства в райотдел. Милиционерам она пояснила, что оружие стоимостью Br400 приобрела ради забавы у знакомого и с ним просто вышла погулять. Страйкбольный автомат изъяли, а девушку отпустили домой. В настоящее время по факту проводится проверка", - отметили правоохранители.

Вечером того же дня, когда в милицию сообщили о краже, сотрудники милиции задержали подозреваемую. Опрометчивая девушка, можно сказать, вернулась на место преступления, а если быть точнее, пришла под камеру видеонаблюдения, благодаря которой и вычислили личность похитительницы. У входа в заведение она эмоционально рассказывала окружающим, будто во дворах видела оружие. О странном разговоре оперативно сообщили в угрозыск.

Вначале задержанная поясняла, что нашла оружие, затем что купила его. В настоящее время фигурантка водворена в изолятор временного содержания. По факту кражи возбуждено уголовное дело. К слову, меньше месяца назад девушку приговорили к общественным работам за аналогичное преступление.-0-