В Молодечно и Минске наркоконтроль задержал две группы сбытчиков мефедрона

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наркоконтроль задержал две группы сбытчиков мефедрона. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

В Молодечно бойцам наркоконтроля стало известно о семейном подряде по незаконной продаже наркотиков. "Во время оперативно-разыскных мероприятий первым в руки местных правоохранителей попался с поличным 38-летний молодечненец после покупки очередной дозы. При задержании мужчина хотел избавиться от наркотика, выбросив товар на землю. Также он планировал скрыться, но ему это не удалось", - рассказали в УВД.

Экспертиза позднее подтвердила, что в полиэтиленовом пакете была порошкообразная смесь, содержащая около 1 г мефедрона. Как пояснил задержанный, он сам балуется наркотиками, поэтому товар стоимостью Br160 приобрел для себя.

При силовой поддержке бойцов ОМОН УВД Миноблисполкома местный наркоконтроль наведался к предполагаемым дилерам - безработному 37-летнему молодечненцу и его 38-летней сожительнице. Оба ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков и не так давно освободились из мест лишения свободы. В квартире у пары оперативники обнаружили около 5 г мефедрона, что является крупным размером, а также предметы, необходимые для расфасовки психотропного вещества и его дальнейшей перепродажи.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий правоохранители раскрутили всю преступную цепочку и вышли на столичных наркосбытчиков. Было установлено, что зелье закупали с рук у 39-летнего минчанина и его возлюбленной. Известно, что накануне они сбыли молодечненцам около 15 г мефедрона. По месту жительства у минчан хранились пакеты с различными порошкообразными веществами. В одном из них, как показала экспертиза, было около 2 г мефедрона. В других, предположительно, альфа-ПВП, амфетамин и шоколадный мефедрон. Найденные вещества, а также весы для расфасовки наркотиков оперативниками были изъяты.

К слову, в биографии минчан уже есть судимости за аналогичные преступления. Молодечненским РОСК возбуждено уголовное дело.-0-