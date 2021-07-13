В Молодечно из незаконного оборота изъято более тонны контрафактного алкоголя

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ОБЭП Молодечненского РОВД выявили факт транспортировки спиртосодержащей жидкости, не маркированной акцизными марками. Всего было изъято 1110 л контрафактного алкоголя. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Оперативникам поступила информация о причастности жителя Молодечно к незаконной реализации контрафактной алкогольной продукции. Для перевозки спиртного мужчина использовал автомобиль Volkswagen Multivan. В ходе проверки сведений сотрудники милиции попытались остановить автомобиль. Но, как только мужчина увидел милиционеров, он скрылся на машине за чертой города.

Однако спустя 1,5 часа минивэн был обнаружен припаркованным в Молодечно в одном из дворов на ул.Великий Гостинец, за несколько кварталов от места жительства водителя. По номеру авто оперативники выяснили, что владельцем Volkswagen является бывший родственник нерадивого "бизнесмена".

В присутствии собственника был проведен осмотр транспортного средства. В салоне автомобиля правоохранители обнаружили 106 полимерных канистр (по 10 л каждая), внутри которых находился этиловый спирт, и 100 полулитровых стеклянных бутылок водки "Океан" производства России.

Вся спиртосодержащая жидкость на общую сумму более Br24 тыс. была изъята, образцы направлены на экспертизу. По данному факту проводится проверка.

За незаконное перемещение спиртосодержащей продукции и этилового спирта предусмотрена ответственность по ст.13.21 КоАП Беларуси. Фигуранту грозит штраф до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков.-0-