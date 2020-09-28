В Молодечно легковушка сбила 14-летнего велосипедиста

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно легковой автомобиль сбил 14-летнего велосипедиста, который пересекал дорогу на красный свет. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

ДТП произошло 26 сентября около 20.05 на перекрестке улиц Виленской и Волынца. 31-летняя женщина-водитель на автомобиле "Дэу Нубира" ехала по ул.Виленской со стороны ул.Черняховского. Поворачивая направо на улицу Волынца, женщина наехала на 14-летнего велосипедиста. Тот пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора.

Подросток получил телесные повреждения и госпитализирован в больницу.-0-