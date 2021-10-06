6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно мужчина нашел в мусорном контейнере охотничьи патроны, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Сотрудники Молодечненского РОВД получили информацию от 60-летнего местного жителя о том, что на территории гаражного кооператива, расположенного по ул.Городокской, в мусорном контейнере лежит кожаный патронташ. "Контейнерная площадка расположена в непосредственной близости от гаражного бокса заявителя, поэтому потенциально опасный предмет, лежащий прямо наверху, мужчина не смог оставить без внимания и позвонил в районный отдел милиции", - рассказали в ведомстве.

Правоохранители изъяли патронташ с 24 патронами для гладкоствольного охотничьего оружия 16-го калибра. "По факту обнаружения арсенала начата проверка и назначена судебная баллистическая экспертиза. Она покажет, являются ли изъятые патроны боеприпасами, пригодны ли они для стрельбы и для какого вида оружия предназначены. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение", - подчеркнули в УВД.

Милиция напоминает, что гражданам запрещено хранить либо использовать найденное или переданное оружие, собственниками которого они не являются. "Если вы обнаружили в доме оружие, оставшееся после смерти родственников в качестве так называемого наследства, его в обязательном порядке надлежит сдать в органы внутренних дел. Нелегальные владельцы оружия могут быть привлечены к административной либо уголовной ответственности. Люди, добровольно сдавшие неучтенный арсенал, освобождаются от ответственности", - пояснили в ведомстве.-0-