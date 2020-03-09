В Молодечно мужчина оставил посуду на горящей плите и отравился дымом

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно мужчина пострадал, когда тушил загоревшуюся на плите еду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
Сообщение о задымлении в квартире на улице Великий Гостинец в Молодечно поступило спасателям 8 марта в 18.14. Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, выяснилось, что в квартире на первом этаже на газовой плите загорелась пища. Хозяин, находившийся в момент происшествия один, потушил пламя самостоятельно.
Бригада скорой медицинской помощи осмотрела пострадавшего. С предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" мужчина был госпитализирован в районную больницу.
Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставленная без присмотра пища на плите).-0-