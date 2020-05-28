28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно мужчина спас соседку при пожаре. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

27 мая в 21.25 спасателям поступило сообщение о возгорании в жилой девятиэтажке на улице Великий Гостинец в Молодечно. Когда подразделения МЧС прибыли на место, двухкомнатная квартира была плотно задымлена. Хозяйку квартиры 1972 года рождения до приезда спасателей спас сосед. Она проживает вместе с сыном, который вышел из квартиры самостоятельно.

Пожар ликвидирован. Эвакуация жильцов соседних квартир не понадобилась. Причина происшествия устанавливается.-0-

Фото МЧС