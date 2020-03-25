25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно мужчина ушел на работу и пропал. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

С заявлением об исчезновении 35-летнего Андрея Абановича в милицию обратилась мать мужчины. По ее словам, 19 марта около 6.30 сын отправился на работу, после чего на протяжении пяти дней не выходил на связь с родственниками.

Приметы разыскиваемого: на вид 35 лет, рост около 160-170 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы прямые, размер обуви 40. Особая примета - шрам за левым ухом. На момент исчезновения был одет в болоньевую куртку болотного цвета, синие джинсы, на нем были черные ботинки.

Милиция просит граждан, знающих что-либо о местонахождении Андрея Абановича, сообщить об этом по телефонам 102, 8 (0176) 58-05-61, 8 (025) 997-91-18, 8 (029) 546-40-44 либо по адресу: Молодечно, улица Галицкого, 23.-0-