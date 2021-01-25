В Молодечно мужчина устроил дебош в магазине и ударил бутылкой охранника

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно милиция задержала мужчину, который устроил дебош в магазине и ударил бутылкой охранника, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел в супермаркете на улице Великий Гостинец в Молодечно. Словесная перепалка началась, когда двое мужчин стояли у кассы, чтобы расплатиться за пиво. Сперва один из посетителей сцепился с продавцом, которая отказалась продавать ему сигареты, так как в тот момент она выкладывала товар. Затем начались оскорбительные выпады в адрес всего женского пола.

"За работницу вступился охранник. Он сделал замечание гражданину и попросил покинуть помещение после оплаты товара. На этом конфликт не закончился. На выходе из магазина произошла потасовка. Один из мужчин вызвал охранника в коридор, где нет камер видеонаблюдения, и ударил его по лицу стеклянной бутылкой из-под пива. После этого злоумышленник вместе с товарищем скрылся в неизвестном направлении", - рассказали в УВД.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы милиции и отдела департамента охраны МВД. Стражи порядка стали выяснять обстоятельства произошедшего. Еще до приезда следственно-оперативной группы они изучили записи с камер видеонаблюдения. По приметам удалось установить личность главного фигуранта - им оказался безработный 46-летний местный житель. Недавно мужчина попадал в поле зрения правоохранителей из-за нарушения ПДД.

Мужчину задержали по горячим следам. Медосвидетельствование показало в его крови более 2 промилле алкоголя. Причины нападения сам фигурант никак не поясняет.

Действия мужчины квалифицированы по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК, санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.-0-