В Молодечно пешеход ответил на замечание водителя кулаками

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно шедший по дороге мужчина напал на водителя, который сделал ему замечание. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"Согласно материалам уголовного дела, вечером 10 ноября 44-летний житель Молодечно шел по центру проезжей части. В это время в легковушке по дороге ехала супружеская пара. 45-летний водитель остановился и правомерно сделал замечание пешеходу о нарушении им правил дорожного движения. В результате мужчина нанес водителю многочисленные удары", - рассказала Татьяна Белоног.

Потерпевший смог оказать сопротивление и до приезда сотрудников милиции удерживал мужчину. Правоохранители осмотрели место происшествия, допрошены участники, свидетели. Молодечненским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего жителя райцентра о хулиганстве (ч.1 ст.339 УК). К материалам приобщена запись с камер видеонаблюдения.

На момент задержания у подозреваемого зафиксировано в выдыхаемом воздухе 1,2 промилле алкоголя. Ранее он привлекался к уголовной ответственности, в том числе за истязание.-0-