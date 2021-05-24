24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно пьяный бесправник пытался скрыться от ГАИ и врезался в ограждение, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.
Около четырех часов утра вблизи АЗС, расположенной по ул.Мира, внимание сотрудников ГАИ привлек автомобиль Audi 80. Дорожные инспекторы подавали водителю сигнал об остановке, однако он их проигнорировал и, увеличив скорость, пытался скрыться. Правоохранители, включив световую и звуковую сигнализацию, начали преследование автомобиля. Информация о происшествии была передана всем нарядам милиции.
На проезжей части напротив главного входа в парк культуры и отдыха сотрудники Молодечненского отдела Департамента охраны МВД блокировали автомобиль. Водитель Audi не справился с управлением, в результате чего машину развернуло и она врезалась в ограждение. Сотрудники ГАИ задержали нарушителя и доставили в райотдел милиции.
При разбирательстве установлено, что за рулем автомобиля находился 20-летний житель агрогородка Олехновичи Молодечненского района, в крови которого содержалось 1,36 промилле алкоголя. Кроме того, молодой человек не имеет права на управление транспортным средством и в 2020 году уже привлекался к ответственности за езду без прав.
Транспортное средство доставлено на штрафстоянку. В отношении молодого человека составлено восемь протоколов.-0-