В Молодечно под колеса авто попал 5-летний ребенок

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно под колеса автомобиля попал 5-летний ребенок. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.

"7 октября в 16.35 в Молодечно водитель 2000 года рождения, двигаясь на автомобиле Mitsubishi Colt, совершила наезд на малолетнего пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП 5-летний ребенок с полученными телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

"Уважаемые взрослые, постоянно контролируйте своих детей, особенно младшего возраста. Это уже не первый случай, когда малолетние дети выбегают на проезжую часть дороги и попадают в ДТП", - отметили в ГАИ.-0-