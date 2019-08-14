В Молодечно поезд сбил подростка в наушниках

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Молодечно пассажирский поезд сбил насмерть 14-летнего мальчика на железнодорожном переходе. Такую информацию в своем Telegram-канале разместила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Трагедия произошла в 10.00. "Восьмиклассник переезжал железнодорожные пути на велосипеде в установленном месте, по пешеходному настилу. Мальчик пропустил поезд, двигающийся в направлении Молодечно. Но не заметил приближение пассажирского поезда Гродно-Минск по встречному пути", - сказала Ольга Чемоданова, обратив внимание, что ребенок был в наушниках.

От полученных травм мальчик скончался на месте. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ольга Чемоданова подчеркнула, что железная дорога - это зона повышенной опасности. Она призвала родителей постоянно напоминать детям о необходимости снимать наушники при подходе к железной дороге.-0-

Фото с Telegram-канала МВД