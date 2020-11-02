В Молодечно при пожаре в квартире спасли двоих детей

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно работники МЧС спасли двоих детей при пожаре в квартире, сообщила БЕЛТА начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС Диана Железняк.

Сегодня в 16.25 молодечненским спасателям поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Франциска Скорины. В службу спасения обратилась мимо проходящая женщина, которая увидела дым из окна квартиры на восьмом этаже девятиэтажного дома.

Когда спасатели прибыли к месту вызова, в квартире было плотное задымление. В одной из комнат горели постельные принадлежности. В квартире находились двое детей полутора и трех лет. Младший спал в соседней с горящей комнате, старший находился в коридоре. Покинуть квартиру самостоятельно дети не могли, так как входная дверь была закрыта. Взрослых в квартире не было.

Работники МЧС спасли детей, малыши были в сознании, их передали бригаде скорой помощи. В больницу дети отправились в сопровождении подоспевшей матери. Причина пожара устанавливается.-0-