В Молодечно пропали двое подростков

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненским РОВД устанавливается местонахождение несовершеннолетних 15-летнего Евгения Шелеста и 14-летнего Алексея Качана, жителей Молодечно. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Днем 18 августа подростки ушли из дома-интерната семейного типа в неизвестном направлении, последний раз ребят видели около 21.40 в районе средней школы №14 Молодечно.

Евгений Шелест

Евгений Шелест был одет: оранжевая футболка, шорты цвета хаки, черные кроссовки. Алексей Качан был одет: голубые шорты с желтой полосой, бордовая футболка, темно-синие кроссовки.

Алексей Качан

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождение подростков, сообщить в Молодечненский РОВД по телефонам +375 (33) 38-15-290, (8-0176) 77-16-56 либо 102.-0-