В Молодечно работница салона сотовой связи присваивала телефоны, оформленные в кредит на клиентов

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работницу салона сотовой связи в Молодечно подозревают в присвоении телефонов, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

В Молодечненский РОВД обратились около 15 человек и заявили, что с них требуют плату за мобильные телефоны, которые они якобы оформили в рассрочку. Заявители не знали, что на их паспорт был оформлен кредит, пока от оператора сотовой связи не поступили письма о задолженности по рассрочке. Как оказалось, ранее все обманутые граждане обращались в один и тот же салон сотовой связи, где приобретали сим-карты или мобильные устройства.

Сотрудники ОБЭП вышли на след 24-летней работницы салона. Девушка оформляла в рассрочку телефоны, используя паспортные данные клиентов. Впоследствии гаджеты она продавала через интернет по привлекательным ценам, а вырученные деньги тратила на личные нужды. Когда в магазин обращались потерпевшие, девушка, чтобы скрыть свою преступную деятельность, ссылалась на ошибки в электронной базе.

За два месяца жительница Молодечно так оформила в рассрочку смартфоны на общую сумму почти Br5 тыс. Работница признала вину и раскаялась. Свой поступок она обосновала трудным финансовым положением. Материальный ущерб подозреваемая возместила в полном объеме. В соответствии с ч.1 ст.211 УК Беларуси (присвоение либо растрата) ей может грозить до четырех лет лишения свободы.

В настоящее время оперативники устанавливают причастность фигурантки к другим аналогичным преступлениям.-0-