30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно совершено нападение на милиционеров.Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня около 16.30 в Молодечно на улице Громадовской совершено нападение на милиционеров. Правоохранители, возвращаясь с вызова в райотдел, обратили внимание на мужчину, который показывал непристойные жесты и находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наши сотрудники остановились для разбирательства. В это время агрессивно настроенный гражданин достал два кухонных ножа и набросился на милиционеров. Одному из них причинены телесные повреждения в виде колотой раны в затылочной области, второму - резаной раны голени", - говорится в сообщении.

Сейчас подозреваемый задержан. Им оказался безработный 60-летний житель Молодечно. Медосвидетельствование показало в выдыхаемом воздухе у мужчины 3 промилле.

Пострадавшим оказана медицинская помощь, госпитализация не понадобилась. Действиям задержанного будет дана правовая оценка.-0-