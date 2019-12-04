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04 декабря 2019, 19:29

В Молодечно сыщики за несколько часов раскрыли кражу денег из забытого в такси кошелька

Фото УВД Миноблисполкома
Фото УВД Миноблисполкома

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правоохранителям Молодечно удалось за несколько часов раскрыть кражу денег из забытого в салоне такси кошелька, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

К сотрудникам Молодечненского РОВД с заявлением о краже денег обратился 19-летний житель деревни Красное. Молодой человек рассказал, что в такси у него похитили Br140. Деньги, по словам пассажира, были в кошельке, который он оставил на заднем сидении. До приезда следственно-оперативной группы водитель с заявителем обнаружили в автомобиле забытый кошелек. Он был спрятан между спинкой и сидением, но денег внутри не было.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к хищению денег причастна безработная 28-летняя жительница Молодечно. Как выяснилось, после заявителя на заднем сидении таксист подвозил молодую пару. Клиенты ошиблись, назвав несуществующий номер дома. Автомобиль пара покинула в одном из дворов по улице Мира.

Оперативникам удалось установить предполагаемый маршрут пассажиров и их возможное местонахождение. Спустя несколько часов подозреваемая была задержана и доставлена для разбирательства в Молодечненский РОВД. Она раскаялась и добровольно выдала похищенные деньги. Поступок девушка объяснила тем, что на авантюру ее потянуло в состоянии алкогольного опьянения.

В действиях фигурантки правоохранители усматривают признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.205 УК (кража). Ранее девушка в поле зрения правоохранительных органов не попадала.-0-

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кража МВД Молодечно
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