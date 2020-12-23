23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно установлены еще трое протестующих, причастных к перекрытию дороги. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

В ноябре правоохранители сообщали о задержании протестующих в Молодечно, которые перекрыли дорогу и вывесили растяжку. Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

"Сейчас ГУБОПиК МВД и сыщики Молодечненского РОВД установили еще троих человек, участвовавших в этой акции. Ими оказались жители Молодечно: одна девушка 20 лет, мужчина 48 лет и парень 22 лет", - рассказали в ведомстве.-0-