В Молодечно возбуждено уголовное дело за оскорбление милиционеров в мессенджере

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбление в мессенджере сотрудников милиции в отношении молодечненца возбуждено уголовное дело, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"В управление по Минской области ГУСБ МВД 24 ноября поступили заявления участкового инспектора и милиционера ППСМ Молодечненского РОВД. В Тelegram-группах один из участников чата опубликовал в отношении них оскорбительные комментарии, связанные с исполнением служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, он стал призывать протестующих браться за оружие и не стесняться применять насилие в отношении правоохранителей", - рассказали в ведомстве.

Установлено, что оскорбления писал 39-летний молодечненец, который работает мастером в местной строительной организации. Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

Молодечненский РОСК возбудил уголовное дело по ст.369 (публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей) УК.-0-