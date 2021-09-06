В Молодечно выявили похитителей дизтоплива с тепловозов

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненские сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями выявили группу расхитителей дизельного топлива на железной дороге, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Был задержан безработный 38-летний житель Молодечненского района. По предварительной информации, мужчина участвовал в преступной группе. В ней были машинисты локомотивного депо "Полоцк" Витебского отделения Белорусской железной дороги и их помощники. Несколько месяцев правоохранители документировали их противозаконную деятельность.

"Схема аферы была проста: во время следования поезда железнодорожники сливали топливо в канистры и на ходу сбрасывали емкости сообщнику в заранее оговоренное место. Подельник подбирал их, а позже похищенное горючее шло на продажу. Однако во время очередной "ходки" пособник был взят с поличным. Мужчину задержали возле железнодорожного полотна на 620-м км перегона Куренец - Княгинин в Вилейском районе, когда тот приехал на личном автомобиле забирать сброшенные канистры", - рассказали в УВД.

С места преступления оперативники изъяли семь канистр с горючей жидкостью общим объемом не менее 210 л, а также приспособления для кражи. По месту жительства задержанного были найдены еще шесть пустых емкостей для топлива. Известно, что мужчина ранее работал в железнодорожном депо, поэтому хорошо знал транспортную структуру.

В отношении задержанного и двух работников железной дороги Вилейский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.2 ст.211 УК (присвоение либо растрата). Им грозит до пяти лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Задержав злоумышленников, правоохранители вышли на других участников преступной группы. Ими оказались двое теперь уже бывших работников того же локомотивного депо и один подельник из Молодечненского района. В ближайшее время следователи дадут правовую оценку действиям и фигурантам.

Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности группы, размер ущерба.-0-