В Молодечно за участие в августовских протестах задержаны десять футбольных фанатов

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десять жителей Молодечненского района в возрасте от 18 до 42 лет задержали оперативники ГУБОПиК МВД и местного уголовного розыска. Они являются активными участниками околофутбольного фанатского движения, придерживаются праворадикальных взглядов. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Вечером 9 августа в Молодечно они участвовали в протестах на центральной площади города: становились в сцепку и не реагировали на неоднократные предупреждения покинуть несанкционированное массовое мероприятие.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и признали их подозреваемыми по уголовному дело об организации групповых действий, которые грубо нарушают общественный порядок, или участии в них. Все водворены в ИВС.

У фигурантов дома нашли фанатскую и протестную атрибутику, мобильные телефоны с фото- и видеоматериалами об их протестной деятельности.-0-