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06 января 2021, 17:36

В Молодечно задержали группу блокировщиков дороги

Фото из архива
Фото из архива

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно задержали блокировщиков дороги. Об этом проинформировала в официальном Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Неизвестные растянули через проезжую часть баннер, заблокировав дорогу на пересечении улиц Б.Хмельницкого и Великий Гостинец в Молодечно в ноябре. Было возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них.

Троих подозреваемых задержали в конце декабря сотрудники управления ГУБОПиК по Минской области при силовой поддержке СОБРа и местных сыщиков. Фигурантами оказались отец, сын и сожительница сына.

48-летний глава семейства пояснил, что идею блокировки дорог почерпнул в одном из деструктивных чатов. Однако самостоятельно реализовать задуманное было проблематично: около года назад он потерял ногу в ДТП, имеет вторую группу инвалидности и получает пенсию. "Идейный вдохновитель предложил организовать блокировку 22-летнему сыну, а тот - своей 20-летней сожительнице. Молодые люди согласились. Отец находился чуть поодаль и в случае необходимости должен был предупредить о приближении правоохранителей. В результате действий блокировщиков была нарушена работа транспорта", - уточнила пресс-секретарь.

Более месяца злоумышленникам удавалось оставаться анонимными. Степень вины и меру ответственности каждого из них определит суд.-0-

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