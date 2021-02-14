14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно задержали псевдоспортсменов. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

В Молодечненский РОВД поступило сообщение из филиала РУП "Минскэнерго" о том, что возле подстанции в деревне Лешно собралась толпа людей. Заявители не исключали вероятность повреждения посторонними предметами высоковольтных ЛЭП.

Прибывшие на место сотрудники милиции установили, что там под видом катания на лыжах собралась группа около 20 человек и устроила несанкционированный митинг с использованием бчб-символики. Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел.

В ходе личного досмотра у "лыжников" обнаружены соответствующие флаги и растяжки, баллончик с краской красного цвета, дымовая шашка, бело-красно-белые зонтики, иная протестная атрибутика.

Двое мужчин при задержании оказали неповиновение законным требованиям правоохранителей, препятствовали их работе. Один из них находился в состоянии алкогольного опьянения (медосвидетельствование показало в парах выдыхаемого воздуха 1,56 промилле).

Уточняется, что все участники незаконной акции - жители Молодечно. Некоторые ранее уже были замечены на несанкционированных мероприятиях. Сейчас в отношении задержанных ведется административный процесс.-0-