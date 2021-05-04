В Молодечно задержали соучастника группы телефонных мошенников

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно задержали 21-летнего соучастника группы телефонных мошенников, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

Молодечненские оперативники группы по противодействию киберпреступности вышли на след зарубежного "офиса" телефонных мошенников. Схема злоумышленников заключалась в том, что они обзванивали белорусов с подменных номеров, представляясь работниками службы безопасности банков, вводили их в заблуждение и обманным путем получали конфиденциальные данные - реквизиты банковских карт и информацию об SMS-кодах для подтверждения операций. В дальнейшем эти сведения использовались для незаконного списания денежных средств.

"Правоохранители установили, что обналичивать похищенные деньги с помощью переводов на заграничные счета мошенникам помогал безработный 21-летний житель Молодечно, родом из Сморгонского района. Основным в его работе был поиск так называемых дропов - подставных лиц, которые оформляли для него банковские карты, а затем передавали их в пользование вместе с сим-картой, абонентский номер которой был привязан к расчетному счету. Сами же владельцы понятия не имели о том, как на самом деле использовались оформленные на их имя карты. Также граждане передавали молодому человеку фотографии своих паспортов, данные которых использовались для регистрации электронных кошельков", - рассказали в ведомстве.

Дропов фигурант находил в окружении своих товарищей и знакомых, втирался к ним в доверие, а затем просил якобы помочь, но не бесплатно - за услугу они получали небольшие дивиденды. Так, 18-летнему молодечненцу заплатили Br40 за то, что он оформил платежные карты в двух финансовых учреждениях и приобрел сим-карту мобильного оператора. Позже эти банковские карты "засветились" - через них выведены Br700, которые были украдены у жительницы Молодечно, ставшей жертвой вишинга.

"По словам фигуранта, похищенные деньги белорусов, оставляя часть средств себе на жизнь, он переводил через карточки дропов на заграничные счета либо сразу на электронные кошельки, зарегистрированные на подставных лиц. За каждую успешную махинацию молодечненцу "офис" перечислял проценты. Действиям молодого человека дана правовая оценка. Сейчас в милиции известно о шести жителях из Молодечно, Минска, Слуцка, Гомеля и Жлобина, чьи деньги были переведены мошенникам при соучастии фигуранта. Правоохранители продолжают устанавливать, кто еще стал дропом и пострадал от рук злоумышленников", - пояснили в УВД.

Милиция обращает внимание, что не стоит передавать банковскую карту сторонним лицам, даже если это хорошо знакомые люди. Пользоваться ими должен тот человек, на которого оформлен банковский продукт. Ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать другим лицам реквизиты, тем более в ходе телефонного разговора. Работники банка никогда не станут узнавать у клиента номер карты, срок ее действия, СVC-код и пароль, а также коды подтверждения операций из SMS-сообщений. Если же вам поступил подозрительный звонок, необходимо немедленно завершить разговор и самостоятельно позвонить в банк для уточнения информации.-0-