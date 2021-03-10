В Молодечно задержан подозреваемый в угонах авто и кражах из торговых объектов

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно оперативники задержали подозреваемого в серии угонов автомашин и кражах из торговых объектов, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

В оперативно-дежурную часть Молодечненского РОВД стали поступать заявления от жителей города и близлежащих деревень об угонах автомобилей, которые были припаркованы возле частных домовладений.

Первым стало заявление о краже бордового Volkswagen Golf с 1-го проезда Максима Горького. По словам владельца, авто было открыто, а ключи находились в замке зажигания. Неизвестные воспользовались беспечностью мужчины и отправились в путь на чужой машине. Спустя сутки угнанный автомобиль сыщики нашли брошенным в кювете вблизи деревни Вяжути Молодечненского района, однако оперативно задержать злоумышленников не удалось.

Второй угон был совершен в деревне Рагозы в ночь с 4 на 5 марта. Мужчина на приусадебном участке оставил автомобиль Fiat Palio открытым, с ключами в замке зажигания. Воспользовавшись этим, злоумышленник завел двигатель и уехал. Правда, недалеко: через 300 м легковушка заглохла. Уже наутро проезжавшие мимо водители сообщили в дежурную часть милиции об авто в кювете.

Серию угонов дополнили еще два случая в деревнях Мыслевичи и Вытроповщина. Потерпевшими стали местные жители, владельцы автомобилей Peugeot 406 и Citroen Evasion. Со слов хозяев, оба авто были припаркованы на придворовых территориях и не были заперты, ключи оставались в салоне. Уже в первые часы поисков после того, как автолюбители обращались за помощью в милицию, правоохранители нашли пропажи: Peugeot стоял в Вилейском районе на обочине трассы Р-28, Citroen обнаружили в пределах города, в зоне жилой многоквартирной застройки.

Изучив все улики и детали произошедшего, правоохранители предположили, что ко всем случаям причастен один и тот же человек. Вскоре была установлена личность злоумышленника. Им оказался безработный 24-летний уроженец Вилейского района, ранее неоднократно судимый за кражи и угоны. Милиционеры задержали подозреваемого в Молодечно. При личном обыске у парня в одежде были обнаружены ключи, предположительно, от одного из похищенных автомобилей.

Задержанный признался в содеянном, пояснив, что угонял машин, чтобы покататься и затем бросить.

Действиям молодого человека будет дана правовая оценка. Кроме того, оперативникам удалось установить причастность фигуранта к другим преступлениям. В ночь на 6 марта подозреваемый разбил витринное стекло и проник в аптеку на улице Франциска Скорины в Молодечно, где похитил из кассового аппарата Br354. Также задержанный подозревается в нескольких кражах из табачных киосков в Молодечно и соседних городах.-0-

Фото УВД Минского облисполкома