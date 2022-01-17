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17 января 2022, 17:01

В Молодечно задержаны автоворы-рецидивисты

Фото из архива
Фото из архива

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодечненские сыщики задержали криминальный дуэт, подозреваемый в кражах из автомобилей и угоне. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

Три подобных инцидента произошло за одну ночь в городском поселке Радошковичи. Первым в Молодечненский РОВД поступило сообщение об угоне иномарки от 35-летней жительницы поселка. Автовладелица припарковала свой Opel у дома на улице Мира, не заперев дверцы салона. Спустя несколько часов машину обнаружил в кювете неподалеку от поселка случайный водитель.

В тот же день поступило еще одно сообщение - от 35-летнего мужчины: в ночное время из его грузовика Volvo, припаркованного у дома по улице Школьной, неизвестные лица похитили сумку с документами, паспорт, электроинструмент и прочие вещи. В салон автомобиля злоумышленники проникли, разбив стекло пассажирской двери. Как выяснилось позже, не прошли они и мимо Mercedes-Benz, стоящего на соседней улице. Таким же способом залезли в салон машины и вытащили из монетницы Br100.

Личность подозреваемых установили оперативники во время отработки ранее судимых: по одному из адресов была обнаружена сумка, украденная из грузового автомобиля. Как выяснилось, похищенное с собой принесли двое знакомых, которые приходили в гости на застолье со спиртным.

В результате грамотно проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в совершении хищений задержаны. Фигурантами стали безработные - 30-летний житель столицы и его товарищ 26 лет из Минского района. Дуэт хорошо известен в криминальных кругах: двое мужчин ранее неоднократно судимы за имущественные преступления.

Действиям подозреваемых следователи дали правовую оценку, возбуждены уголовные дела по ст.214 (угон транспортного средства) и ст.205 (кража) Уголовного кодекса. В настоящее время мужчины заключены под стражу.

Сотрудники правоохранительных органов призывают владельцев транспортных средств соблюдать меры защиты личного имущества. Ни в коем случае не следует оставлять ключи в салоне машины, даже покидая ее на короткое время. Оставляя автомобиль на ночь, необходимо выбрать освещенное и охраняемое место парковки, не оставлять в салоне автомобиля ценные вещи.-0-

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