В Молодечно задержаны двое наркоторговцев

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно сотрудники наркоконтроля задержали с психотропами двух дилеров, которые "трудились" на один интернет-магазин. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель Молодечненского РОВД Юлия Крук.

Один из задержанных - уроженец Вилейки 1994 года рождения. Жил в Молодечно, подрабатывал на дому парикмахером. "Оперативники задержали его на съемной квартире. При обыске обнаружили около 1 г психотропа. Как пояснил сам парень, оставил для себя. Кроме того, в квартире были найдены фасовочные пакеты и электронные весы. Позже удалось выявить 12 тайников на территории Минского района и один в Пуховичском районе. Всего изъято около 25 г мефедрона и 200 г гашиша", - рассказала Юлия Крук. Фигурант ранее был судим за хулиганство и вымогательство.

Второй задержанный - 24-летний житель д. Хожево Молодечненского района. Официально молодой человек нигде не работал. По предварительной информации, занялся наркобизнесом около месяца назад. По его словам, не успел даже получить первые деньги. "В его авто было обнаружено и изъято 30 свертков с особо опасным психотропным веществом альфа-PVP общей массой 9 г. Тайники парень оборудовал прямо в городе и в примыкающих лесных окрестностях района, а также вблизи железнодорожных станций", - проинформировала Юлия Крук. Работал дилер по традиционной схеме. Через интернет ему сообщали координаты местоположения тайника с психотропом. Он должен был забрать товар, расфасовать на более мелкие партии и перепрятать свертки с наркотиком. В машине у него был обнаружен пакет и с нерасфасованным порошком. Как показала экспертиза, это психотроп альфа-PVP общей массой около 15 г.

Оба закладчика заключены под стражу. Сейчас сотрудники наркоконтроля выясняют все обстоятельства незаконного промысла, определяют причастных к наркоторговле, устанавливают другие эпизоды. В действиях задержанных усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных ст.328 УК.-0-