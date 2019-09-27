27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мостах во дворе дома обнаружили тело мужчины с многочисленными повреждениями, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

По данным следствия, вечером 24 сентября компания распивала спиртное в доме 64-летнего жителя Мостов. Утром следующего дня сосед обнаружил его тело во дворе, о чем и сообщил в правоохранительные органы. Мостовским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).

Судимый 13 раз житель Мостов подозревается в убийстве Убийство было раскрыто по горячим следам. В дежурную часть Мостовского РОВД обратились местные жители и рассказали, что в соседнем дворе лежит труп.

Сотрудниками милиции был задержан 52-летний подозреваемый. "Согласно материалам уголовного дела, 24 сентября он освободился из мест лишения свободы. Там мужчина отбывал наказание за умышленное причинение легкого телесного повреждения, а также за повторные кражу и грабеж. Он отправился в Мосты к своему знакомому, с которым решил отметить освобождение", - рассказали в СК.

Расследование продолжается сотрудниками следственного управления УСК по Гродненской области.-0-