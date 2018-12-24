В Мостовском районе частично обрушилась кровля гаража для комбайнов

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В деревне Микелевщина Мостовского района частично обрушилась кровля гаража для хранения комбайнов, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение об инциденте поступило в МЧС 23 декабря около 15.00. В результате происшествия повреждены жатка комбайна и загрузочный ящик свекловичной сеялки, 200 листов шифера и стропильная система.
Причина обрушения устанавливается.-0-
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