В Мостовском районе горел дом на хуторе - хозяйку нашли без сознания

12 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в Мостовском районе пенсионерка получила ожоги, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

На зарево над хутором Коты ранним утром 8 мая обратил внимание проезжавший по дороге мужчина. На место направились расчеты спасателей. Одноэтажный дом горел открытым пламенем. Бойцы МЧС потушили возгорание.

"67-летнюю хозяйку без сознания обнаружили в 50 м от дома. Ее передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавшая с ожогами 50% тела госпитализирована", - рассказали в МЧС.

Выяснилось, что на хутор женщина приехала накануне вечером. Она постоянно проживает в Минске, а родительский дом использует как дачу.

Причина происшествия устанавливается. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем. Пожар уничтожил кровлю, перекрытие, имущество, повреждены стены.-0-

Фото МЧС