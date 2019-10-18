В Мостовском районе мужчина ограбил сестру

18 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе пьяный мужчина ограбил родную сестру. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

В дежурную часть Мостовского РОВД позвонила перепуганная женщина и рассказала, что ее ограбили.

"На место незамедлительно выехали правоохранители. Выяснилось, что женщина пострадала от рук родного брата", - рассказали в милиции. Между родственниками возникла ссора. Мужчина повалил сестру на землю, ударил ее, после чего забрал из кармана Br40 и поспешил скрыться.

Деньги 38-летний мужчина тут же пропил. Вскоре его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье "Грабеж".-0-