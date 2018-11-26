26 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе пожарный извещатель спас пенсионера, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Житель деревни Лихиничи ночью 24 ноября сам сообщил о пожаре в доме. Прибывшие спасатели обнаружили открытое горение кровли одноэтажного деревянного дома. Огонь уничтожил крышу, повредил стены и имущество в доме.
"Со слов погорельца, накануне вечером он поужинал, выпил. Когда прилег, то решил закурить. Проснулся от звукового сигнала автономного пожарного извещателя, вышел во двор и позвонил в милицию", - рассказали в областном управлении МЧС. АПИ в его доме в 2017 году установили специалисты центра социального обслуживания населения.
В Мостовском районе это уже четвертый случай с начала года, когда благодаря сработке АПИ на пожаре спасаются люди. В Гродненской области в 2018 году АПИ спасли уже свыше 20 человек.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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