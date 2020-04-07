В Мостовском районе при растопке кормозапарника погиб мужчина

Фото Гродненского областного управления МЧС
7 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Мостовском районе при растопке кормозапарника погиб 64-летний мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о том, что в деревне Старина обнаружено тело человека, спасателям поступило от дежурного РОВД. Как стало известно, 6 апреля мужчина во дворе занимался хозяйственным делами, планировал растопить кормозапарник.
Спустя некоторое время из дома вышла его супруга. Она и обнаружила мужа без признаков жизни. На нем обгорела одежда. Женщина сообщила о случившемся в РОВД. Подразделения МЧС не привлекались.
Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Мостовского РСК. Предполагаемая причина трагедии - неосторожное обращение с огнем при растопке кормозапарника.-0-