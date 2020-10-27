27 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре 17-летний парень дважды угонял авто, чтобы покататься по району, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и по связям с общественностью УВД Гомельского облисполкома.

17 октября около 4.00 с неохраняемой стоянки одной из многоэтажек Мозыря неизвестный похитил ВАЗ-2107 1987 года выпуска. Спустя неделю с этой же стоянки ночью исчез еще один ВАЗ 1992 года выпуска.

Оперативники уголовного розыска Мозырского РОВД нашли подозреваемого в угоне легковушек. Им оказался 17-летний житель райцентра.

По словам парня, раньше он без спросу брал кататься машину мамы. Однако она стала подозревать неладное и спрятала ключи. "Тогда парень посмотрел в интернете видеоролики, как вскрыть авто, и применил теоретические знания на практике. Покататься по району он предложил ничего не подозревавшим друзьям. Первую машину вскрыл за 40 минут, а вторую - за 10", - рассказали в УВД.

Возбуждены уголовные дела. Ранее молодой человек к ответственности не привлекался.-0-