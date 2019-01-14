В Мозыре автомобиль сбил девочку на пешеходном переходе

14 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре легковой автомобиль сбил 9-летнюю девочку, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла вечером 13 января. Установлено, что 48-летний водитель ВАЗа двигался по улице Рыжкова и наехал на 9-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход с ссадинами и ушибами была госпитализирована в Мозырскую центральную райбольницу.

По информации УГАИ, на территории Гомельской области за последние несколько дней зарегистрировано 99 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести.-0-