В Мозыре бесправник пытался скрыться от ГАИ

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре бесправник пытался скрыться от инспекторов ГАИ, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Вечером 13 апреля внимание госавтоинспекторов привлекла Mazda, которая резко свернула в сторону частного сектора. Экипаж ГАИ решил проверить документы и состояние водителя. "Сотрудники милиции неоднократно требовали остановиться, используя звуковую сигнализацию и проблесковые маячки, однако водитель продолжал движение. Остановился только после предупреждения об использовании огнестрельного оружия", - рассказали в УВД.

За рулем был 19-летний житель Калинковичского района. Как выяснилось, молодой человек купил авто без переоформления документов и не имеет водительского удостоверения.

Парень привлечен к административной ответственности за управление авто без прав, отсутствие допуска к участию в дорожном движении и страховки. Также он ответит по ч.3 ст.18.21 КоАП за невыполнение требования об остановке транспортного средства.-0-