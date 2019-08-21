В Мозыре девочка играла с котом и выпала из окна

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна квартиры на первом этаже, сообщили БЕЛТА в Мозырском РОВД.
Инцидент произошел 14 августа. По информации Мозырского РОВД, девочка была дома со старшей сестрой. Она играла с котом. Когда питомец запрыгнул на подоконник, девочка последовала за ним, не удержалась и выпала.
На улице ребенка обнаружил прохожий, который вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали перелом берцовой кости и закрытую черепно-мозговую травму.
Правоохранители проводят проверку. В РОВД напомнили родителям об опасности окон для малышей. Чтобы предотвратить трагедию, просят взрослых быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра.-0-
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