В Мозыре девочка играла с котом и выпала из окна

21 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Мозыре пятилетняя девочка получила травмы, выпав из окна квартиры на первом этаже, сообщили БЕЛТА в Мозырском РОВД.

Инцидент произошел 14 августа. По информации Мозырского РОВД, девочка была дома со старшей сестрой. Она играла с котом. Когда питомец запрыгнул на подоконник, девочка последовала за ним, не удержалась и выпала.

На улице ребенка обнаружил прохожий, который вызвал скорую помощь. Врачи диагностировали перелом берцовой кости и закрытую черепно-мозговую травму.

Правоохранители проводят проверку. В РОВД напомнили родителям об опасности окон для малышей. Чтобы предотвратить трагедию, просят взрослых быть предельно внимательными и не оставлять детей без присмотра.-0-